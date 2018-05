Vasco quer evitar custos, mas promete time competitivo

O Vasco já apresentou o volante Léo Gago, o lateral-direito Elder Granja, e pretende contratar mais cinco jogadores até o fim de semana. Mas nenhum custará caro. A política do bom, bonito e barato impera em São Januário.

A diretoria diz que não tem dinheiro para investir alto e não quer contrair dívidas. A meta para 2010 é não atrasar os salários. "Em 2009, o maior reforço em termos de destaque foi o conjunto. Não vejo em termos financeiros, o Vasco realizar uma grande aquisição em termos de imagem. Por tudo o que se passou em 2009, o torcedor pode esperar um time competitivo", disse o executivo do futebol do clube, Rodrigo Caetano.

A diretoria, porém, ainda não definiu quem será o comandante do time em 2010. O clube, que não renovou com Dorival Júnior, deve anunciar o nome do novo técnico nos próximos dias.