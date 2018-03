Vasco quer evitar repetição de erros O técnico do Vasco, Evaristo de Macedo, disse nesta segunda-feira que o Palmeiras, próximo adversário vascaíno na Copa dos Campeões, tem mais conjunto, porém, a juventude dos seus jogadores pode fazer a diferença. O treinador sabe que o time necessita da vitória e deve manter a mesma equipe que empatou com o Atlético-MG, por 3 a 3, na estréia na competição. "Ainda estamos formando a equipe e nada está definido. Mas de qualquer forma foi rápida a adaptação da equipe ao nosso sistema de jogo", afirmou Evaristo. O treinador elogiou a recepção dos torcedores de Teresina, Piauí, onde o Vasco enfrentará o Palmeiras. O goleiro Hélton frisou que o Vasco não pode cometer os mesmos erros da partida contra o Atlético-MG. "O Palmeiras tem um time perigoso. Devemos ficar atentos os noventa minutos, até porque já aprendemos a lição", disse o jogador, referindo-se ao jogo contra o clube mineiro. Na ocasião, o time carioca vencia por 3 a 1 e acabou cedendo o empate no final da partida.