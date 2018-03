Vasco quer fechar espaços de Roger No coletivo de hoje, o técnico do Vasco, Geninho, adotou um esquema mais defensivo, dando ênfase na marcação do meio-de-campo. A intenção do treinador é a de não dar espaços ao meia Roger, principal destaque do Fluminense, na decisão da Taça Rio, domingo, contra o Tricolor. O jovem Coutinho ganhou uma oportunidade entre os titulares e, junto de Ygor e Rodrigo Souto, terá a função de parar o ataque adversário. Com esta formação, Geninho pretende dar mais liberdade ao meia Beto para que o jogador possa apoiar os atacantes. O treinador também quer aproveitar a boa fase do seu comandado para conquistar a vitória. Na frente, Róbson Luís ganhou a disputa com Ânderson e será o companheiro de Valdir.