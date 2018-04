Vasco quer ganhar os dois títulos, avisa Fernando Prass

Na Copa Sul-Americana, o Vasco começa nesta quarta-feira a disputa das semifinais, ao fazer o jogo de ida contra a Universidad de Chile em São Januário, no Rio. E no Brasileirão, o time está em segundo lugar, apenas dois pontos atrás do líder Corinthians, sendo que faltam somente duas rodadas - o próximo desafio é no domingo, no clássico com o Fluminense.

"Nossa ideia é entrar para a história, por isso queremos conquistar esses dois títulos", avisou Fernando Prass, lembrando que o atual elenco vascaíno já ficou marcado por ter sido campeão da Copa do Brasil no primeiro semestre. "Vamos fazer de tudo para que o Trem Bala fique marcado no clube assim como o Expresso da Vitória e a inesquecível geração que conquistou tudo de 97 até 2000."