Vasco quer mais dois reforços para fechar grupo de 2010

Até o momento, o Vasco trouxe o zagueiro Gustavo, do Cruzeiro; os laterais Elder Granja, do Sport, e Márcio Careca, do Barueri; os volantes Jumar, do Palmeiras, e Léo Gago, do Avaí; o meia Caíque, do Guarani; e os atacantes Geovane Maranhão, do Artsul-RJ, e Dodô, que estava sem clube e não jogava havia dois anos por ter sido pego no exame antidoping.

O elenco vascaíno, agora comandado pelo técnico Vágner Mancini, volta aos treinos no início de janeiro e inicia a preparação para o Campeonato Carioca e a Copa do Brasil. A estreia na competição estadual será no dia 16 contra o Tigres, em São Januário.