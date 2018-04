Vasco quer manter bom futebol contra o Friburguense

Se por um lado tem o retorno de seu homem gol, o técnico Vágner Mancini precisa contornar desfalques importantes. O capitão Carlos Alberto continua com dores musculares na coxa e não deve jogar, dada a situação confortável do time para conseguir a classificação às semifinais da Taça Guanabara (primeiro tempo do Campeonato Carioca). Magno continuará a substituí-lo, como bem fez contra o Macaé.

Também no meio de campo, Léo Gago terá de cumprir suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo. A tendência é que Rafael Carioca assuma a função do volante, mantendo uma estrutura triangular de marcação com Souza e Nilton. O bom rendimento do setor, no desarme e na rápida articulação de jogadas ofensivas, por sinal, tem sido o grande responsável pela boa fase, segundo Mancini.