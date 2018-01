Vasco quer manter tradição contra Portuguesa Na estréia no Campeonato Carioca, sábado, o Vasco vai reviver um duelo que não acontece desde 1992. O time vascaíno vai enfrentar a Portuguesa da Ilha do Governador e já conta com uma vitória. "Esperamos começar bem para dar motivação a todo o grupo, que é bastante jovem", disse o técnico Geninho. Na última partida entre as duas equipes, pela Copa Rio, o Vasco derrotou a Portuguesa por 3 a 0. Na ocasião, os vascaínos acabaram sagrando-se campeões da competição. No total, são 56 jogos com 50 vitórias para o time de São Januário, três empates e apenas três derrotas. Foram 164 gols marcados contra 36 sofridos. No treino desta quarta-feira, o zagueiro Wescley participou normalmente e não reclamou de dores musculares. Com isso, ele praticamente garantiu sua escalação no jogo com a Portuguesa.