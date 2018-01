Vasco quer pontos da derrota para Bahia O presidente Eurico Miranda informou nesta sexta-feira que o Vasco irá entrar na próxima semana com um recurso no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para ganhar os pontos da partida em que o clube foi derrotado pelo Bahia, por 3 a 0, em Salvador, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, no último dia 21. De acordo com o presidente do Vasco, o Bahia escalou o atacante Ariovaldo sem estar com sua documentação regularizada. O dirigente explicou que o time baiano fez o registro do atleta na Confederação Brasileira de Futebol (CBF) no dia 3 de setembro e até a data da partida o nome do jogador não apareceu no Boletim Informativo Diário (BID).