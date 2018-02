Vasco quer primeira vitória em casa Obter a primeira vitória no Campeonato Brasileiro atuando em casa é o desafio do Vasco, neste sábado, contra o Paraná, às 18 horas, em São Januário. O técnico do time carioca Geninho enfatizou que, apesar dos problemas de desfalques, o clube precisa aproveitar a oportunidade de jogar em seu campo para conseguir o total de três pontos. "O Vasco não tem conseguido confirmar essa vantagem e vem perdendo preciosos pontos em casa, onde teoricamente deveríamos ganhar as partidas", disse Geninho. O treinador frisou ainda que teve vários problemas para escalar o time contra os paranaenses. Como o meia Petkovic cumpre suspensão automática, por ter sido expulso na partida anterior, contra o Palmeiras, Geninho escolheu Cadu para ser o responsável por armar as jogadas. Outro que entra no time é o jovem Muriqui, de 20 anos, no lugar de Alex Alves, suspenso pelo clube, por indisciplina. Mesmo com os problemas, Geninho se mostrou otimista. Mas ressaltou que o Paraná tem um time forte e, por receber a ajuda de empresários, está com vários jogadores de qualidade em seu elenco. "O Paraná é um time jovem, formado às vésperas do campeonato. Mas, o apoio de empresários fez com que formasse uma boa equipe", afirmou Geninho, lembrando que o time paranaense, após nove rodadas, está em 14º na tabela de classificação do Brasileiro, com 11 pontos, e o Vasco é apenas o 18º, 9 pontos. "É uma equipe forte, que vem surpreendendo."