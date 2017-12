Vasco quer renovar com Victor Boleta A diretoria do Vasco anunciou nesta segunda-feira o interesse em contar com o lateral-esquerdo Victor Boleta na próxima temporada. O jogador recebeu com felicidade a notícia e em janeiro vai iniciar as negociações para acertar um novo contrato. "Espero ser titular na equipe dirigida pelo técnico Geninho. Acredito que todos os jovens jogadores revelados este ano estão motivados para 2004", disse Victor Boleta. O atleta assumiu a camisa 6 do Vasco durante o último Campeonato Brasileiro e faz parte da nova geração lançada pelo ex-treinador Mauro Galvão.