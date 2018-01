Vasco quer repetir atuação do Brasileiro Para se classificar à próxima fase da Copa Sul-Americana, o Vasco precisa vencer o São Paulo nesta quarta-feira, às 21h40, no Morumbi. O time carioca pretende repetir a atuação do Campeonato Brasileiro, quando, no dia 24 de agosto, derrotou os são-paulinos por 3 a 2. Mas os desfalques preocupam o técnico Mauro Galvão. "O Edmundo e o Régis Pitbull fazem falta, é claro. Temos que suprir estas ausências com outras características como garra e força de vontade", disse o treinador, que não contará com os dois atacantes por causa de contusões. Com isso, o ataque será formado por Donizete e Léo Borges. Régis chegou a realizar um teste nesta terça-feira, acompanhado do preparador físico Bebeto de Oliveira e do médico Clóvis Munhoz. Ele acabou sentindo dores no joelho e foi vetado. Já o zagueiro Henrique, recuperado de um problema no músculo adutor da coxa, volta à zaga. Apesar do retrospecto ruim do time no Campeonato Brasileiro, em que só obteve uma vitória fora de casa, Mauro Galvão acredita que o Vasco conseguirá a classificação no Morumbi. "Temos jogado bem fora de São Januário. A questão é que, no futebol, somente o resultado interessa", afirmou o treinador. Outro motivo que aumenta a confiança de Mauro Galvão é a ausência do atacante Luís Fabiano, artilheiro do São Paulo que foi convocado para a seleção brasileira. "Ele é um grande jogador e com certeza fará falta. Mas o São Paulo não se resume a um único atleta."