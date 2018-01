Vasco quer saber se Morais retornará A expectativa no Vasco é pela reapresentação nesta segunda-feira do meia Morais, que cumpriu a punição imposta pelo clube de quatro dias de suspensão, por ter "desaparecido" sem dar explicações. O jogador, de 21 anos, revelado em São Januário, estava no Atlético Paranaense e foi contratado no início de maio. Mas, viajou para Maceió sem autorização do time carioca e por lá permaneceu por 15 dias. Morais, contratado para resolver o problema de criação no meio-de-campo vascaíno, alegou em sua volta ao Rio que foi resolver um problema de saúde. Os dirigentes de São Januário não aceitaram o álibi do jogador, mas resolveram dar-lhe uma nova chance. Por isso, o atleta não teve o contrato rescindido e recebeu somente a punição de quatro dias de suspensão. O técnico do Vasco, Dário Lourenço, afirmou que o momento é o de esquecer o que passou e disse esperar que Morais se empenhe ainda mais nos treinamentos para mostrar seu desejo de permanecer em São Januário. "Espero que dessa vez ele venha para trabalhar e nos ajudar. Ele pode ser o nosso homem de criação, que tanto precisamos, mas para isso tem que querer. Senão está fora", assegurou o treinador.