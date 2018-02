Vasco quer ter Marcelinho nas finais O Vasco se recuperou durante o Campeonato Carioca, aproveitou os tropeços do rival Flamengo e garantiu o primeiro lugar e a vantagem de jogar por dois empates nas semifinais da competição. Agora, o time de São Januário aguarda as partidas desta quarta-feira para conhecer seu próximo adversário. O elenco se apresenta nesta terça-feira, após a folga do carnaval, e reinicia os treinamentos. Em relação ao meia Marcelinho, expulso no clássico com o Flamengo, a diretoria vai tentar antecipar o julgamento do jogador para dar condições de ele entrar em campo no primeiro jogo das semifinais. O atleta tem sido o destaque do Vasco no Carioca seja marcando gols ou colocando os companheiros em condições de marcar.