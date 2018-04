Vasco quer treinador com perfil de Marquinhos Santos

A diretoria do Vasco recebeu com surpresa a desistência do técnico Marquinhos Santos, que não poderá assumir o clube carioca em 2015 por problemas de saúde na família. No entanto, os dirigentes já se movimentam para buscar um novo treinador.

O gerente do Vasco, Paulo Angioni, afirmou nesta sexta-feira que a desistência "pegou de surpresa toda a diretoria" e prosseguiu: "Ontem (quinta) ele ligou informando que não podia mais vir porque tinha detectado um problema de saúde na família. O Eurico (Miranda) entendeu, não ficou feliz, obviamente, mas entendeu", disse, referindo-se ao presidente do clube.

Os nomes dos candidatos ao posto não foram revelados, contudo é mais provável que seja um técnico jovem e com salário em um patamar menor do que o recebido por técnicos tradicionais, com um perfil parecido com o de Marquinhos Santos. "Vai precisar se adequar à situação financeira e de filosofia do Vasco", disse Paulo Angioni.

O dirigente contou que não há prazo para definir o novo treinador, mas o clube tem pressa quanto a isso em razão da formação do novo elenco. "A contratação de jogadores passa muito pela definição da parte técnica, que participa dessas escolhas".