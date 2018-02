Vasco quer troca-troca com Cruzeiro O Vasco já iniciou as negociações com o Cruzeiro para fazer um troca-troca envolvendo o goleiro Fábio. Apesar de o vice-presidente de futebol vascaíno José Luiz Moreira negar que o jogador seja "moeda-de-troca", um dos atletas que iria para o time carioca, o goleiro Jéfferson, atualmente no Botafogo, confirmou o interesse do time de São Janúario. "O Zezé Perrela (presidente do Cruzeiro) me contou que há esse interesse. O Vasco é uma grande equipe e vamos ver o que acontecerá", disse Jéfferson, que foi emprestado pelo Cruzeiro ao Botafogo, até 31 de dezembro. O vice-presidente de Futebol do Vasco negou que Fábio será trocado por outros jogadores do Cruzeiro e ressaltou que a intenção é a de que o atleta seja vendido. Já Fábio, que tem contrato com o time carioca até 2006, disse que aguarda uma solução para seu caso e afirmou ter boas recordações do Cruzeiro, time que já atuou por uma temporada.