Vasco quer uma sequência de vitórias O Vasco totalizou apenas oito pontos na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro e, por isso, o técnico Antônio Lopes quer aproveitar a partida deste domingo pela oitava rodada, contra o Bahia, às 16h, em São Januário, para iniciar uma seqüência de triunfos. Mesmo diante do retrospecto de três derrotas, dois empates e duas vitórias, o treinador frisou que o momento é de tranqüilidade, porque a competição ainda está no início e uma recuperação ainda é possível. Lopes acredita que a campanha irregular do Vasco se deve, entre outros problemas, aos constantes desfalques do time. Hoje, por exemplo, o time não terá o seu principal jogador, o meia Marcelinho Carioca, que ainda se recupera de um estiramento muscular na coxa esquerda. Apesar do aparente clima de tranqüilidade, a necessidade de o Vasco melhorar a posição na tabela de classificação pode antecipar a volta e a reestréia do atacante Edmundo. Depois de uma artroscopia no joelho esquerdo, no início de abril, o atleta já participou do coletivo de sexta-feira e deve atuar por pelo menos um tempo contra os baianos. Com Edmundo em campo, o técnico do Vasco pode optar por uma formação ofensiva e escalá-lo ao lado de Souza e Marques no ataque, deixando o meia Danilo no banco de reservas. Ou, então, colocar o atacante no lugar de Souza. E enquanto Edmundo tenta se recuperar do problema médico e reestrear pelo Vasco, o goleiro Fábio comemora contra o Bahia a seqüência de 50 jogos ininterruptos como titular. O atleta contou estar feliz com a marca, principalmente, porque dificilmente sofre algum tipo de contusão. "Esta é a minha temporada de afirmação, já que apareci no ano passado", disse o jogador. "Quero chegar à seleção."