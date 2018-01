Vasco quer vencer pela tranqüilidade Dário Lourenço comanda pela primeira vez um clube de grande torcida. Mas sabe que o discurso não pode ser diferente: "O Vasco precisa vencer sempre". E, por isso, se cerca de todos cuidados para a equipe não tropeçar contra o Fortaleza, sábado, em São Januário, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Para o treinador vascaíno, um triunfo é fundamental para dar tranqüilidade ao jovem elenco. Caso isso não ocorra, as pressões vão aumentar e a necessidade de reforços também. No momento, ele não admite ouvir a palavra rebaixamento. Sonha com o título nacional e com dias melhores. "O Vasco não pode nunca entrar numa competição com medo de ser rebaixado", declarou Dário Lourenço, que vai promover a estréia do zagueiro Alemão, jogador de sua confiança no Volta Redonda.