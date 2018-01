Vasco rebate acusações em nota oficial O Clube de Regatas Vasco da Gama divulgou nota oficial, neste sábado, em que desmentiu todas as acusações que vêm sendo feitas contra o clube e seu presidente, Eurico Miranda. Segundo o comunicado, nem a agremiação e nem Eurico têm conta bancária no exterior. Além disso, o documento admite que os dois vêm sendo alvo de uma campanha difamatória por parte de uma emissora de televisão (TV Globo). A nota afirmou ainda que o Bank of America é o "controlador" do Banco Liberal S.A., da Vasco da Gama Licenciamentos S.A e de todas as empresas do grupo Liberal. O documento revelou que todas as operações e negócios realizados na administração do presidente Antônio Soares Calçada, em nome do Vasco, eram de conhecimento de todos as instâncias internas, "principalmente" do Conselho Fiscal. Assinaram a nota os presidentes de honra do Vasco, Antônio Soares Calçada; do Conselho Deliberativo, Erasmo Martins Pedro; do Conselho Fiscal, Geraldo Teixeira da Silva; o vice-presidente do Conselho de Beneméritos, José Cabral; além do atual presidente do clube, Eurico Miranda. A diretoria também prometeu que todas as medidas judiciais serão tomadas para resguardar os interesses vascaínos.