Vasco recebe Alex Dias amanhã A diretoria do Vasco espera apenas pelo atacante Romário para fechar o ciclo de contratações para a temporada. O atacante já teria acertado contrato verbal com o clube para disputar o Campeonato Carioca 2005, mas ainda não sabe quando vai se apresentar em São Januário. Enquanto Romário não recebe das mãos do presidente Eurico Miranda a camisa 11, imortalizada em homenagem ao craque, o técnico Joel Santana já começa a planejar o número de jogadores com o qual trabalhará neste ano. Hoje há 37 atletas no elenco. "Esse número é flutuante. Vai ser usado na seqüência do Campeonato Carioca e da Copa do Brasil, que é bem desgastante. Serve também como laboratório", declarou Joel Santana, que vai receber amanhã em São Januário o atacante Alex Dias, vice-artilheiro do Brasileiro de 2004 pelo Goiás com 22 gols. Allan Delon, outro reforço, só vai se apresentar no dia 10.