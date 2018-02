Vasco: Recém-chegado, Eduardo mostra que está adaptado Destaque do Vasco ao marcar dois gols na vitória sobre a Portuguesa, em amistoso disputado no sábado, em Resende, o lateral-direito Eduardo mostrou que já sabe quem manda em São Januário. "Ofereço tudo isso ao grupo e ao nosso presidente Eurico Miranda. Fui muito bem recebido por todos desde que cheguei ao Rio e o reflexo disso foi essa atuação", afirmou o jogador. Eduardo sabe também que está longe de ter assegurado um lugar no time titular que estréia quarta-feira no Campeonato Carioca, contra o Nova Iguaçu. "Estou aqui para trabalhar, agora quem escolherá o titular será o Renato", disse. O técnico também conta com Thiago Maciel e Wagner Diniz como opções para o setor. O volante Ygor, capitão do time, gostou da atuação de todos durante o jogo-treino, e disse que está pronto para ser o "carregador de piano" da equipe e liberar os meias Conca e Morais para a armação. "Não me importo com isso, o mais importante é ajudar o Vasco a ter uma boa temporada", afirmou.