Vasco recorre a desafeto de Romário Com quatro zagueiros machucados, o técnico do Vasco, Renato Gaúcho, vai escalar Alemão ao lado de Fábio Braz no clássico contra o Botafogo, quarta-feira, no Rio, pelo Campeonato Brasileiro. Alemão, contratado por indicação do ex-técnico cruzmaltino, Dário Lourenço, era a última opção de Renato Gaúcho. Alemão é desafeto de Romário, com quem se desentendeu algumas vezes na época de Dário Lourenço. Com a chegada de Renato Gaúcho, o ex-zagueiro do Volta Redonda só atuou em um jogo, contra o Paysandu, por falta de opção ? havia vários defensores machucados, a exemplo do que ocorre agora. Embora não confirme, o treinador estuda ainda deslocar o volante Ygor para a zaga. Com isso, Alemão seria relegado para o banco de reservas. A definição, porém, somente vai ocorrer nesta seunda-feira, no último coletivo do Vasco antes do clássico contra o Botafogo.