Vasco reforça lateral com Marcos Paulo O Vasco apresentou nesta quinta-feira um reforço de última hora para a disputa do segundo turno do Campeonato Carioca. Trata-se do lateral-esquerdo Marcos Paulo, de 30 anos, que estava no Grêmio. Ele chega ao clube vascaíno para brigar com Victor Boleta pela posição. "Tinha esperança de vir para o Vasco. Fico satisfeito com o interesse e agora quero mostrar o meu trabalho", disse Marcos Paulo. O jogador vai precisar de uma semana para recuperar a forma física. Como o time vascaíno só volta a atuar no dia 3 de março, quando enfrenta a Cabofriense, o atleta poderá até fazer sua estréia nesta partida.