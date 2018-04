Vasco regulariza reforços para apagar Taça Guanabara

A diretoria já regularizou a situação da maioria dos recém-contratados. Bernardo, Leandro e Elton, todos estão com a situação regulamentada na Federação Carioca e aptos a estrear pelo time cruzmaltino. Tudo dependerá das observações que Ricardo Gomes vai fazer ao longo da semana.

O único que ainda não foi inscrito para a disputa do segundo turno do Campeonato Carioca é o meia Leandro Chaparro. Mas a situação do argentino deve ser resolvida a tempo da partida de sexta-feira. Com isso, a expectativa é de que a campanha vascaína seja completamente distinta da realizada na Taça Guanabara e a esperança de disputar o título é grande.

Enquanto aguarda para anunciar a contratação do meia Diego Souza, a diretoria inaugura os novos vestiários de São Januário, que vêm se somar com a pintura das arquibancadas e a reforma da área social do estádio. "Esse é apenas o começo de um projeto que temos de transformar o nosso tradicional estádio em uma belíssima e moderna arena multiuso", disse o presidente Roberto Dinamite.