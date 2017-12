Vasco: Renato ameaça escalar time misto O técnico do Vasco, Renato Gaúcho, ameaçou, nesta sexta-feira, escalar um time misto para enfrentar o Atlético-MG, no dia 27, com o objetivo de prejudicar o Figueirense. Na quarta-feira, o treinador denunciou um suposto ?esquema? de marcação de pênaltis a favor da equipe catarinense, durante a goleada sofrida por 5 a 1. Diante das insinuações do técnico do Vasco, dirigentes do Figueirense ameaçaram denunciar Renato Gaúcho no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para que ele provasse as denúncias. E, nesta sexta, o treinador carioca revidou as provocações dos profissionais catarinenses. ?Façam isso, mas manda eles (dirigentes) abrirem o olho porque a gente tem que enfrentar o Atlético-MG (que também luta para escapar do rebaixamento) e quem está lutando contra o rebaixamento é o Figueirense e não nós?, afirmou Renato Gaúcho para, em seguida, despistar. ?De repente, posso colocar um time misto contra o Atlético-MG para analisar alguns jogadores. Eles precisam ter cuidado com as besteiras que falam?. A goleada sofrida para o Figueirense foi o assunto desta sexta durante a reapresentação dos jogadores. O zagueiro Fábio Braz destacou que o time já conversou e os jogadores se comprometeram a não repetir os erros da partida contra o time catarinense, neste domingo, durante o confronto em São Januário contra o Paysandu. ?Para apagarmos o vexame, só com uma vitória contra o Paysandu. Para nós, o melhor era que o jogo fosse hoje (sexta)?, afirmou Fábio Braz. ?Temos que estar sempre atento para que não aconteça esse monte de gols contra nós. Infelizmente, não conseguimos evitar contra o Figueirense?. Já o atacante Romário, apesar de não ter treinado nesta sexta, teve sua presença assegurada para enfrentar o Paysandu. O jogador ainda tem a esperança de conquistar a artilharia do Brasileiro - com 18 gols, tem três a menos do que o líder Róbson, o Robgol, do time paraense.