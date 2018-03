Vasco renova com o zagueiro Ricardo Graça até dezembro de 2020

O Vasco anunciou nesta quinta-feira a renovação de contrato do zagueiro Ricardo Graça, de 21 anos. Titular da equipe desde o início do ano, o jogador estendeu o vínculo com o time carioca até o final da temporada de 2020.

"A felicidade é a maior possível. Espero retribuir ao Vasco tudo que ele fez por mim durante todos esses anos. Estou aqui há nove anos, devo tudo para esse clube, pois foi nele que cresci, joguei e estudei. Me formei não apenas como atleta, mas também como homem", disse o zagueiro em entrevista ao site do clube.

Ricardo subiu para o profissional do Vasco no ano passado, mas não chegou a entrar em campo em 2017. O jogador apenas compôs elenco nos treinamentos. Na atual temporada, o zagueiro participou tem sido um dos destaques da equipe.

"O que posso deixar de recado para a torcida é que darei o meu melhor sempre que estiver em campo vestindo essa camisa. Agradeço a Deus por esse momento e o dedico para meus familiares, minha namorada e todos que participaram desse processo", prosseguiu.

O zagueiro chamou a atenção para o profissional após bom desempenho no Campeonato Carioca Sub-20. Na equipe de base, jogou outras atletas que também subiram para o profissional como Paulinho, Andrey, Alan Cardoso, Bruno Cosendey, Evander e Paulo Vitor.