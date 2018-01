Vasco renova contrato de 5 jogadores Sem dinheiro para a contratação de reforços, o Vasco conseguiu renovar nesta quarta-feira o contrato de cinco jogadores: os laterais Vitor Boleta e Alex Silva, os zagueiros Henrique e Fabiano, além do meia Carlinhos. As renovações aliviaram o técnico Geninho, que tinha o receio de ser obrigado a estrear no Campeonato Carioca, dia 24, contra a Portuguesa, com vários jogadores reservas. Geninho disse que ainda aguarda mais reforços para o Vasco. Nos treinamentos, o setor defensivo é o que vem demonstrando a maior fragilidade. "Se acharmos algum bom jogador, que venha nos ajudar, será bem-vindo", disse o treinador. "Mas deixo as contratações com os dirigentes. Eles têm uma lista com nomes que indiquei e estão fazendo o possível para contratar."