Vasco renova empréstimo de Titi por um ano A diretoria do Vasco chegou a um acordo com o Internacional e terá o zagueiro Titi no seu elenco em 2010. Com isso, o defensor deve se integrar ao restante do elenco do time de São Januário ainda nesta terça-feira para participar da pré-temporada, sob o comando do técnico Vagner Mancini.