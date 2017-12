Vasco resiste entre os melhores Apesar de cair uma posição, o Vasco da Gama é o único clube brasileiro que figura entre os dez melhores do mundo, segundo ranking do mês de novembro da Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS), publicado nesta segunda-feira, na Alemanha. O Liverpool permanece na liderança com 361 pontos seguido do Barcelona, com 304, e o Bayern Munich em terceiro, com 295. O time carioca caiu da nona para a décima posição, com 230 pontos enquanto o clube alemão Bayern foi o que mais postos subiu (saltou do sétimo para o terceiro) depois de conquistar a Copa Toyota. Ao contrário da última publicação, o Palmeiras não mais aparece entre os dez da lista e vem caindo vertiginosamente. Na anterior já havia caído da terceira para sétima e agora sequer aparece entre os 15 primeiros. O segundo melhor brasileiro é o Grêmio, que subiu da 19ª para 15ª colocação com 222 pontos. O critério utilizado pela IFFHS leva em conta o desempenho e os resultados das equipes nas ligas e campeonatos nacionais e internacionais a cada mês. Confira os dez primeiros do ranking. Entre parênteses a pesquisa anterior: 1.(1) Liverpool - (ING) - 361 pontos 2.(2) Barcelona - (ESP) - 304 pontos 3.(7) Bayern Munich (ALE) - 295 pontos 4.(6) Galatasaray (TUR) - 269 pontos 5.(8) Real Madrid (ESP) 256 pontos 6 (5) Boca Júniors (ARG) - 248 pontos 7.(11) Arsenal (ING) - 246 pontos 8.(12) Valencia (ESP) - 244 pontos 9.(6) Porto (POR) - 239 pontos 10.(9) Vasco da Gama - (BRA) - 230 pontos