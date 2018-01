Vasco reúne suas estrelas pela 1ª vez As três estrelas do Vasco - os meias Marcelinho Carioca e Petkovic e o atacante Marques - treinaram juntos pela primeira vez nesta quarta-feira. Mas eles ainda não tiveram contato com a bola - só realizaram trabalhos físicos. O técnico Antônio Lopes está confiante numa boa campanha em 2003. Quando questionado sobre possíveis problemas de relacionamento entre Marcelinho e Petkovic, duas jogadores de temperamento difícil, o treinador foi claro: "Não adianta ter jogadores seminaristas que não joguem nada. Prefiro que me causem dores de cabeça, mas que arrebentem dentro de campo".