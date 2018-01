Vasco: Romário, com dores, não treina O atacante Romário não apareceu neste sábado no treino do Vasco, realizado no Estádio de São Januário, o último antes da partida deste domingo contra o São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro. O motivo seriam dores musculares que o jogador estaria sentindo. Sua presença na partida no Estádio do Morumbi é dúvida e, caso ele não jogue, o volante Amaral deve ser o escolhido para o lugar.