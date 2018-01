Vasco: Romário depende de patrocínio A diretoria do Vasco espera fechar um contrato de patrocínio com uma empresa de telefonia celular ainda nesta semana para apresentar o atacante Romário em São Januário. A multinacional seria a responsável por pagar o salário do craque. Em contrapartida, o patrocinador terá sua marca estampada na camisa do clube a partir do dia da recepção ao artilheiro. O assunto é tratado com reserva em São Januário. Mas todos vivem a expectativa pela chegada de Romário, que vai formar ataque com Alex Dias. "Ele sabe marcar gols como ninguém. Acho que essa dupla tem tudo para dar certo. Seria um prazer jogar ao seu lado", declarou o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro de 2004, pelo Goiás, com 22 gols. Enquanto Romário não se apresenta ao Vasco, a diretoria segue negociando a contratação do goleiro Fabiano, do Criciúma, já que Fábio foi negociado com o Cruzeiro. Cássio e Éverton são as opções para 2005.