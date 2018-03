Vasco sabe amanhã se terá Romário Vasco deve saber, amanhã, se contará com o artilheiro Romário na decisão do título Estadual, contra o Flamengo, domingo. A previsão é a de que o jogador participe de um coletivo nesta sexta-feira à tarde para provar que está recuperado de uma contusão na panturrilha direita. O desfalque do atacante prejudicou os vascaínos na primeira partida contra o Rubro-Negro e contra o Boca Juniores. O técnico Joel Santana nem quis analisar uma possível ausência de Romário na decisão, se mostrando otimista quanto à volta do atacante. ?Com ele no time ganhamos mais força. Ele está recuperado e deve atuar normalmente?, enfatizou.