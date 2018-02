Vasco sabe que chegou hora de decidir O jogo deste sábado, contra o Corinthians, às 18h10, em São Paulo, pode decidir o futuro do Vasco neste Brasileiro. Não é exagero dizer que a equipe carioca vive um drama nos últimos três jogos do campeonato. Com 51 pontos, precisa de uma vitória para se livrar do risco de ser rebaixado. Mas o problema é que ainda enfrentará Atlético-PR e Santos, dois candidatos ao título. "A hora de vencer chegou. Não dá para ser diferente", disse Marco Brito. Diante do clima de apreensão, o técnico Joel Santana criou um certo mal-estar no clube ao afirmar, na quinta-feira, que o meia Petkovic se arrastava em campo. Nesta sexta, porém, ele tratou de elogiar Petkovic, que é o principal jogador do elenco e já marcou 18 gols no Brasileiro. "Não quero que isso vire uma novela. É um jogador de qualidade, que cria, que pesa na balança e faz a diferença. Gostaria de ter outros atletas com o mesmo talento dele", disse Joel Santana, que tem uma dúvida no ataque. Ainda não definiu se o titular será Anderson ou André Lima, ao lado de Marco Brito. Além disso, os volantes Coutinho e Ygor, suspensos, vão ser substituídos por Silva e Rodrigo Souto, respectivamente. Petkovic treinou finalizações nesta sexta-feira e teve bom aproveitamento. Apesar de ter passado três dias na Espanha no início da semana, para resolver problemas particulares, ele parece estar bem fisicamente. Após a atividade, o jogador evitou as entrevistas, para não causar mais polêmica.