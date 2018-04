Vasco sabe que não pode mais bobear Ameaçado pelo rebaixamento no Campeonato Brasileiro, o Vasco sabe que não pode perder pontos no jogo contra o São Caetano, neste sábado, em São Januário. Afinal, a equipe carioca está com 35 pontos, em 16º lugar na classificação. Para tentar solucionar um problema crônico na equipe vascaína, a lateral-direita, o técnico Geninho optou por promover a estréia de Thiago Maciel. O jogador, de 19 anos, foi revelado nas divisões de base do clube e é irmão do volante Ygor, titular do meio-de-campo. "Vamos torcer para que o Thiago tenha um bom desempenho, porque muita gente está apostando nele", disse Geninho, que já escalou e reprovou Claudemir e Chiquinho na lateral-direita. Ultimamente, o treinador tem improvisado na posição o volante Coutinho, que cumpre suspensão automática neste sábado. "O Thiago demonstrou nos treinamentos que tem condições de estar na equipe, principalmente porque já conhece a nossa maneira de jogar." Outra preocupação para Geninho é o retrospecto desfavorável do Vasco contra o São Caetano. Os clubes já se enfrentaram oito vezes e o time paulista venceu 5 delas - foram duas vitórias vascaínas e um empate.