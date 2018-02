Vasco saiu feliz com empate no Pacaembu O Vasco deixou o Pacaembu de alma lavada, nem tanto pelo futebol apresentado, mas pelo ponto conquistado fora de casa e diante de um adversário fortíssimo. Afinal, empatou por 1 a 1 com o líder Corinthians, na tarde deste domingo, e segue na luta contra o rebaixamento no Brasileiro. ?Temos de pensar que somamos um ponto contra o líder do Campeonato Brasileiro, e fora de casa. Isso vai dar moral para a rapaziada?, disse Romário, que recebeu uma grande vaia ao deixar o campo aos 34 minutos do segundo tempo. Ele permaneceu no banco até o fim da partida. ?O Vasco teve sorte, mas concluiu a oportunidade que teve. E sorte também faz parte de um time competente. O próprio Corinthians também teve muita sorte neste Brasileiro?, comentou Romário. O atacante engrossou o coro dos que acharam que o árbitro Leonardo Gaciba errou em lances capitais, prejudicando o Vasco. ?Sou amigo do juiz, mas ele errou, como todo mundo erra. Como eu erro pênalti e o goleiro toma frango. Ele errou no Pacaembu?, criticou Romário. Renato Gaúcho, que também foi ?homenageado? pela torcida corintiana, acusou Leonardo Gaciba de não ter marcado um pênalti para seu time. ?Foi no Morais. Ele deu a falta, mas ela aconteceu dentro da área. O que posso fazer??, perguntou o treinador do Vasco, ciente de que ainda não está totalmente livre do rebaixamento.