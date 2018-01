Vasco se classifica na Libertadores O Vasco goleou o América de Cali por 4 a 1, nesta quinta-feira à noite, em São Januário, e garantiu a classificação para as oitavas-de-final da Libertadores da América. Com 12 pontos ganhos em quatro jogos, o primeiro lugar do Grupo 6 também é praticamente certo. O América tem nove e para tirar a posição do time brasileiro precisaria vencer seu único jogo restante, contra o Deportivo Tachira, e ainda torcer por duas derrotas vascaínas. A equipe brasileira não teve dificuldades para chegar ao resultado, marcando os gols ainda no primeiro tempo. Desde o início o Vasco demonstrou que repetiria a atuação contra o time colombiano na partida de ida. Apesar de poupar alguns jogadores, com boas tabelas a equipe soube criar oportunidades de gol. Aos 18 minutos, Clébison cruzou da direita e o zagueiro Luiz Asprila marcou contra. Clébison novamente foi o responsável pelo segundo gol, ao completar cruzamento de Odvan. Dois minutos depois Jorginho fez jogada pela esquerda e a bola sobrou para Romário driblar o goleiro e marcar. Completando o bombardeio ao gol do América de Cali, o Vasco chegou ao quarto gol em 10 minutos, aos 28, quando após jogada de Romário, Jorginho Paulista marcou. A partir dai e durante o segundo tempo, o Vasco se acomodou. Mesmo com um menor número de jogadores na partida, com as expulsões de Viola e Viafra, o time carioca ameaçou apenas em um lance de Pedrinho, que tentou encobrir o goleiro. A equipe vascaína ainda teve superioridade numérica quando Luiz Asprilla foi expulso, mas parecia contente com o placar.