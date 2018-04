Vasco se isola na liderança em noite dos mandantes

Os mandantes deram as cartas nesta sexta-feira, pela 23.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Melhor para o Vasco, que venceu o Paraná por 2 a 1, em São Januário, e se isolou na liderança, com 46 pontos. Em Campinas, a Ponte Preta venceu o Atlético Goianiense por 3 a 1, renovando a esperança de brigar pelo acesso, enquanto que, em Campina Grande, o Campinense goleou o Ipatinga por 5 a 1, deixando a lanterna.

A tradição do Vasco parece empurrar o time de volta para a Série A. Com a vitória, abriu três pontos para o vice-líder Guarani. Mesmo não jogando bem, o time carioca abriu o placar com Elton, de pênalti, aos 49 minutos do primeiro tempo. O Paraná empatou na segunda etapa com Wellington Silva, aos 5, mas Robinho, aos 12, recolocou os vascaínos na frente.

No estádio Moisés Lucarelli, a Ponte Preta, enfim, mostrou um bom futebol e venceu o desfalcado Atlético, chegando aos 35 pontos, em sexto lugar. Os gols foram marcados por Vicente, Evando e Nenê, de pênalti. Mesmo perdendo, o time goiano continua em terceiro lugar, com 41 pontos. O seu gol foi marcado por Juninho.

Contando com o apoio de sua torcida, no estádio Amigão, o Campinense aplicou uma impiedosa goleada sobre o Ipatinga por 5 a 1. A grande vitória lhe tirou provisoriamente da lanterna porque passou a somar 23 pontos, em 18.º lugar. Mas ainda pode ser alcançado neste sábado por Fortaleza e ABC.

Os gols foram anotados por Fábio Santana, Edmundo (duas vezes), Washington e Fernandes, enquanto Marcelo Ramos fez o gol de honra dos mineiros, abrindo o placar. A derrota deixou o Ipatinga com 29 pontos, em 12.º lugar.

A rodada começou na terça com dois jogos e as vitórias de Guarani e Juventude sobre Bragantino e Brasiliense, respectivamente. No sábado, outros cinco jogos encerram a rodada.