Vasco se reapresenta sem 6 titulares O Vasco iniciou hoje a sua pré-temporada no Vasco-Barra, na Barra, zona oeste do Rio, visando a disputa do Campeonato Estadual. Com treinos em tempo integral, a comissão técnica espera dar um padrão técnico e tático ao time. A equipe, porém, se reapresentou sem seis titulares: o goleiro Hélton, os zagueiros Géder e Marcelo, os meias Ramon e Petkovic e o atacante Marques, recém-contratado. Géder e Petkovic foram liberados pela diretoria e já estão garantidos para essa temporada. Hélton, Marcelo e Ramon devem retomar as conversas com a diretoria nos próximos dias para discutir a renovação contratual. O caso do goleiro é o mais grave já que ele teria manifestado o desejo de deixar o clube. O Corinthians estaria interessado no jogador.