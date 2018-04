Vasco se reapresenta sem Martín, Rodrigo e jovens do sub-20

O time do Vasco se reapresentou nesta terça-feira, após o empate com o Volta redonda no domingo, com diversas baixas. Ao menos nove jogadores não foram para o gramado de São Januário nesta manhã em razão de lesão ou assuntos particulares. Outros treinarão somente à tarde com o time sub-20.

O goleiro Martín Silva e o zagueiro Rodrigo foram os jogadores liberados para tratar de assuntos particulares. O lateral-esquerdo Júlio César fez tratamento fisioterápico para se recuperar de uma pancada no tornozelo. Assim, também não foi a campo.

Já os garotos Alan, Andrey, Caio Monteiro, Evander, Mateus Vital e Matheus Índio, que integram o time principal, foram liberados para treinar somente à tarde. Eles vão compor o elenco do sub-20 para a semifinal da Taça Guanabara da categoria, nesta quarta.

Um dos poucos jogadores que foram a campo nesta terça, o zagueiro Luan saiu em defesa do Vasco na entrevista coletiva. Ele minimizou os dois recentes empates da equipe, com o Flamengo e o Volta Redonda, que custou a liderança da Taça Guanabara.

"Pegamos adversários mais complicados. Todos já estudaram a nossa forma de jogar, até porque mantivemos a base do ano passado. Nosso time não é surpresa para ninguém, todos conhecem do goleiro ao atacante. O jogo fica cada vez mais difícil e por isso temos que nos reinventar, além de dar a vida e deixar a nossa alma dentro de campo", declarou.

O defensor pediu compreensão à torcida nesta reta final do Estadual. "Nem sempre vamos jogar bem, o importante mesmo é a conquista do resultado positivo. Se jogarmos mal todos os jogos e vencermos sempre por 1 a 0, estarei satisfeito, pois assim atingiremos todos os nossos objetivos", afirmou.