Vasco se reforça com o atacante Geovane Maranhão O Vasco confirmou mais uma contratação para a próxima temporada, quando voltará a disputar a Série A do Campeonato Brasileiro. O jogador, que defendeu o Artsul, da segunda divisão carioca, em 2009, acredita que tem condições de assumir a condição de titular no novo clube, apesar de ser desconhecido.