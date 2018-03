Vasco segue rotina e treina normalmente Apesar de ainda não saber se vai ou não ter rodada do Campeonato Brasileiro neste fim de semana, o técnico do Vasco, Antônio Lopes, comandou um treinou nesta quarta-feira, considerando que o time vai enfrentar a Ponte Preta, sábado, em São Januário. O treinador não conta com o meia Marcelinho e o atacante Edmundo, ambos machucados. Mesmo com o desfalques dos dois jogadores, Lopes está propenso a escalar três atacantes contra a Ponte. Ele manteria Marques e escalaria Anderson e Ely Thadeu porque Souza e Cadu estão contundidos e são dúvida para o jogo. O Vasco não vence há três rodadas e precisa de um bom resultado para melhorar sua colocação na tabela (está em 17º).