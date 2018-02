Vasco segue sem vencer em casa O Vasco permaneceu sem vencer em seu campo nesta edição do Campeonato Brasileiro, ao empatar, por 0 a 0, com o Paraná, neste sábado à noite, em São Januário. Apesar de ter dominado toda a partida, impondo seu ritmo de jogo e não permitindo ao adversário finalizar suas jogadas de ataque, o time carioca não conseguiu converter em gols a vantagem tática e técnica dentro do campo. O jovem atacante Muriqui, de 18 anos, foi um dos destaques. Logo aos 36 segundos do primeiro tempo, ele fez uma bela jogada, driblando três marcadores, mas seu chute foi defendido pelo goleiro Flávio. Muriqui, que atuou no lugar do atacante Alex Alves, suspenso por indisciplina pela diretoria vascaína, articulou as principais jogadas e finalizações do ataque. Em um lançamento, o atacante deixou Valdir livre na área para marcar, mas o experiente atacante chutou a bola para fora. Na segunda etapa, o Vasco permaneceu pressionando o Paraná. O meia Robson Luiz, Valdir e Muriqui voltaram a desperdiçar oportunidades, enquanto o adversário continuou não ameaçando o gol de Fábio. Com o resultado, após dez rodadas do Nacional, o Vasco totalizou dez pontos, enquanto o Paraná somou 12. No sábado, os paranaenses voltam a atuar pelo Brasileiro fazendo o clássico local contra o Coritiba. Já o time carioca joga no domingo, contra o Internacional, em Porto Alegre.