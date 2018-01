Vasco segura Alex Dias até 2007 A diretoria do Vasco aumentou o salário do atacante Alex Dias para renovar seu contrato por mais dois anos e, de quebra, encarecer a multa rescisória caso algum clube queira contratá-lo. Os valores acertados, porém, não foram divulgados oficialmente. Alex Dias tinha contrato com o Vasco até o fim de 2005, com prorrogação automática até dezembro de 2006. Agora, ficará em São Januário até o junho de 2007. "Vai ser bem mais difícil tirá-lo daqui por causa da multa e também pela vontade do próprio jogador de vestir a camisa cruzmaltina", declarou o vice-presidente de futebol do Vasco, José Luis Moreira. Silêncio - Depois de viajar sem autorização para Maceió, sua cidade natal, alegando que estava doente, o meia Morais se reapresentou hoje em São Januário e, por ordem da diretoria do Vasco, foi proibido a conceder entrevistas.