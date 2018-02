Vasco: Sem loucuras por reforços Além do abalo emocional, a eliminação do Campeonato Carioca, no sábado, também trouxe prejuízos financeiros ao Vasco. O clube deixou de arrecadar R$ 1 milhão em prêmios, que seria utilizado para pagar dois meses de salário do elenco, incluindo o do atacante Romário. Diante das dificuldades econômicas, a diretoria vascaína não vai "cometer loucuras" para fazer contratações visando ao início do Campeonato Brasileiro, em abril. "O Vasco já tem um elenco bem montado. Só vamos reforçá-lo, se aparecer algo bom para o clube", declarou o gerente de futebol do Vasco, Isaías Tinoco. O primeiro reforço deve ser o lateral-esquerdo Jorginho Paulista, ex-Botafogo. Ele foi submetido a exames médicos e, caso não seja vetado, vai assinar contrato com o clube de São Januário até sexta-feira.