Vasco sem Marcelinho contra Cabofriense O meia Marcelinho Carioca está fora do jogo desta quinta-feira contra a Cabofriense, em São Januário, pelo segundo turno do Campeonato Carioca. O jogador está com uma contusão na panturrilha esquerda e foi vetado pelos médicos do clube. E, dificilmente, terá condições de enfrentar o Fluminense, domingo, no Maracanã. "Apesar do tratamento, o Marcelinho não se livrou das dores. Sobre o clássico, ainda é cedo para falar alguma coisa. Vamos esperar o treino de sexta-feira", afirmou o médico Alexandre Campello. "Nestes casos, o melhor é ter cautela para evitar que a contusão se agrave." O atleta vai realizar trabalhos de musculação nos próximos dias para poder atuar contra o Fluminense.