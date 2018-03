Vasco será ofensivo contra a Ponte O Vasco, pelo discurso do técnico Dário Lourenço, vai ser ofensivo contra a Ponte Preta, no Estádio Moisés Lucarelli, neste domingo, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. ?Não se pode ter medo de arriscar. Vamos para cima deles?, declarou o treinador. A vitória sobre o São Paulo, na última rodada, devolveu a confiança ao time vascaíno. A ordem, então, é tirar proveito desse momento de tranqüilidade e bom astral em São Januário. ?Futebol é repetição. Tem que trabalhar, trabalhar, para no jogo errar menos. Treino todos os fundamentos?, explicou Dário Lourenço. Reforço - Depois da eliminação do Palmeiras na Copa Libertadores da América, a diretoria do Vasco vai tentar a contratação do goleiro Sérgio, reserva de Marcos.