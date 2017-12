Vasco: só 2 pontos para ficar tranquilo O técnico do Vasco, Joel Santana, disse hoje estar confiante em uma boa atuação da equipe contra o Goiás, domingo, no Estádio Serra Dourada. Apesar de considerar o elenco jovem, "com pouca bagagem", o treinador confia na qualidade técnica e na força de vontade demonstradas pela equipe nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Segundo cálculos de Joel Santana, faltam apenas 2 pontos para o Vasco não correr mais riscos de ser rebaixado. A equipe carioca tem 50 pontos, enquanto o Goiás, 65. "Não quero saber dos outros. Tenho que resolver os problemas do Vasco e continuar somando pontos", declarou o treinador, que ainda não definiu se Marco Brito será titular.