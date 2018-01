Vasco só empata com Madureira O Vasco alternou bons e maus momentos e apenas empatou com o Madureira, por 3 a 3, em sua estréia na Taça Rio, segundo turno do Campeonato Carioca, nesta quinta-feira à noite, em São Januário. Os vascaínos cometeram vários erros defensivos e, apesar de sempre estarem à frente do marcador, cederam o empate ao Tricolor Suburbano, aos 44 minutos do segundo tempo. Com o oportunismo e a habilidade que sempre o caracterizou, Romário abriu caminho para a vitória vascaína logo aos oito minutos, ao marcar seu gol de número 910 na carreira. Alex Dias lançou a bola na grande área e o artilheiro, de primeira, chutou no canto esquerdo do goleiro Carlos Germano, do Madureira. Após o gol, o Vasco, que imprimia um forte ritmo no confronto, relaxou e passou a ceder os contra-ataques ao Madureira. Em um lance infeliz, o lateral-esquerdo Diego empurrou o lateral-direito Peter, do Tricolor Suburbano, dentro da grande área. O árbitro Vágner Rosa marcou o pênalti e, aos 32 minutos, Sorato cobrou a infração e igualou o marcador. O gol despertou os jogadores vascaínos que voltaram a pressionar o Madureira. Aos 46 minutos, foi a vez de Romário retribuir o lançamento de Alex Dias no primeiro gol e, de cabeça, tocou para o companheiro de ataque marcar o segundo para o Vasco, em um forte chute sem defesa para Carlos Germano. No segundo tempo, o Madureira conseguiu se aproveitar das fragilidades defensivas do Vasco e após várias oportunidades de gols desperdiçadas, o meia Marquinhos chutou forte, o goleiro vascaíno Cássio defendeu a bola e o atacante Josafá aproveitou o rebote e fez o segundo gol do Tricolor Suburbano. Mas, Romário voltou a fazer a diferença para o Vasco e aos 36 minutos sofreu pênalti. Dois minutos depois, o artilheiro vascaíno cobrou e marcou o terceiro gol. A resposta do Madureira veio aos 44 minutos, também de pênalti, e novamente em uma cobrança de Sorato, que igualou o placar e assumiu a liderança da artilharia do Carioca, com seis gols.