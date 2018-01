Vasco só empata e desperdiça chance O Vasco perdeu a oportunidade de garantir a classificação antecipada à segunda fase do Campeonato Carioca, ao empatar com o Bangu por 2 a 2, neste domingo, em São Januário. Apesar de deixar escapar uma das três vagas restantes, o resultado devolveu aos vascaínos a possibilidade de conquistar o primeiro turno da competição, sem precisar de uma combinação de resultados, já que agora o time totalizou 18 pontos e ficou a três do líder Flamengo. A necessidade da vitória, já que precisava atingir 19 pontos para garantir a vaga antecipadamente, fez com que o Vasco começasse a partida imprimindo um ritmo forte e pressionando o Bangu em seu campo. Mas, se o setor ofensivo vascaíno criou as oportunidades, o defensivo permitiu ao adversário abrir o placar. Aos 9 minutos, em uma cobrança de falta ensaiada, o lateral-esquerdo China fez o primeiro gol do Bangu. Apesar de estar perdendo, o Vasco continuou pressionando e, sete minutos depois, o atacante Valdir chutou cruzado no canto direito do goleiro Brás e empatou a partida. Com o gol, o jogador vascaíno acabou com um jejum que vinha perdurando desde o dia 13 de novembro de 2002. Mas a alegria do Vasco durou pouco. Aos 22 minutos, o atacante Fabiano recebeu uma bola livre de marcação, dentro da grande área, e colocou o Bangu novamente em vantagem. O técnico Antônio Lopes, visivelmente irritado, elegeu o primeiro culpado pelo mau desempenho do Vasco e substituiu o lateral-direito Russo por Claudemir, aos 40 minutos. O segundo tempo da partida não mudou muito. O Vasco atacou desesperadamente, enquanto o Bangu optou por explorar os contra-ataques. Depois de desperdiçarem várias oportunidades, os vascaínos conseguiram empatar aos 26 minutos, em um chute cruzado do meia Marcelinho Carioca. O empate amenizou o vexame do time de São Januário, que agora voltou a depender de seus próprios resultados para conquistar o primeiro turno. Ficha técnica: Gol: China, aos 9, Valdir, aos 16, e Fabiano, aos 22 minutos do primeiro tempo; Marcelinho Carioca, aos 26 do segundo. Vasco: Fábio; Russo (Claudemir), Alex, Rogério Pinheiro e Siston (Carlinhos); Henrique, Bruno Lazaroni (Léo Lima), Marcelinho Carioca e Petkovic; Valdir e Cadu. Técnico: Antônio Lopes. Bangu: Brás; Marquinhos (Marcão), Fábio Terra, Naílton e China; Hélder, Luís Renato, Leozinho (Edílson) e Alexandre (Beto), Fabiano e Renatinho. Técnico: Tita. Árbitro: Ubiraci Damásio. Cartão amarelo: Luís Renato e Henrique. Cartão vermelho: Renatinho e Léo Lima. Público e renda: Não divulgados. Local: São Januário.