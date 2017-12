Vasco só empata, mas obtém vaga O Vasco conseguiu se classificar à próxima fase da Copa do Brasil, ao empatar, com o Santa Cruz, por 3 a 3, nesta quarta-feira à noite, em São Januário. Apesar de não ter tido um bom desempenho, a equipe carioca assegurou a vaga contando com a habilidade individual de seus jogadores e com os gols do atacante Euller, do meia Léo Lima e do artilheiro Romário. Desde o início da partida, o Vasco demonstrou a fragilidade de sua defesa e encontrou dificuldades para criar e concluir as jogadas de ataque. Já o Santa Cruz optou por esperar a equipe carioca em seu campo e explorar os contra-ataques. Em uma falha defensiva do Vasco, o zagueiro João Carlos foi obrigado a cometer um pênalti no lateral-direito Wellington. O meia Neto cobrou e inaugurou o marcador, aos 21 minutos. A desvantagem no placar serviu para despertar a equipe carioca que, cinco minutos depois, empatou a partida em um chute de Euller no canto direito do goleiro Nilson. No segundo tempo, o Santa Cruz pressionou o Vasco e, somente nos dez primeiros minutos, desperdiçou duas oportunidades de gol com Neto e o zagueiro Bebeto. Com tantas jogadas de ataque sendo criadas, a equipe pernambucana fez o segundo gol aos 20 minutos. Após um cruzamento do meia Rodrigo Pontes, o atacante Rincon, livre de marcação na área, fez de cabeça. O empate vascaíno aconteceu dois minutos depois, em um chute do meia Léo Lima, que recebeu um passe de Romário. Apagado durante todo o confronto, Romário colocou o Vasco em vantagem, ao marcar o terceiro gol, aos 26 minutos, cobrando um pênalti sofrido pelo lateral esquerdo Edinho. O Santa Cruz ainda conseguiu igualar o marcador em um novo pênalti cobrado por Neto aos 43 minutos, mas o empate beneficiou os vascaínos. A vitória do Vasco por 2 a 1 na partida de ida, lhe deu a vantagem da igualdade no marcador.